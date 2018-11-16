Сенцова відзначили премією Сергія Магнітського
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Українського режисера Олега Сенцова відзначили міжнародною премією в області журналістських розслідувань і захисту прав людини в усьому світі імені Сергія Магнітського. Церемонія нагородження відбулася у Лондоні 15 листопада, інформує УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Лауреатами премії також стали правозахисниця Зоя Светова, гватемальські юристи — Жозе Роландо Альварадо і Вікторія Сандовал, британський журналіст Еліот Хіггінс, російський опозиціонер Олексій Навальний. Посмертно нагородою відзначили американського сенатора Джона Маккейна. Її отримала дочка Маккейна Меган”, — вказано у повідомленні.
Сама премія вручається з 2015 року.
Нагадуємо, Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у “підготовці терактів” в анексованому Криму. Режисер звинувачення відкидає. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це “вимушеним заходом через загрозу насильницького годування”.
Як повідомляв УНН, відомий британський драматург написав лист Сенцову.