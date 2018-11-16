Сенцова отметили премией Сергея Магнитского
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украинского режиссера Олега Сенцова отметили международной премией в области журналистских расследований и защиты прав человека во всем мире имени Сергея Магнитского. Церемония награждения состоялась в Лондоне 15 ноября, сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
“Лауреатами премии также стали правозащитница Зоя Светова, гватемальские юристы — Жозе Роландо Альварадо и Виктория Сандовал, британский журналист Элиот Хиггинс, российский оппозиционер Алексей Навальный. Посмертно наградой отметили американского сенатора Джона Маккейна. Ее получила дочь Маккейна Меган”, — указано в сообщении.
Сама премия вручается с 2015 года.
Напоминаем, Сенцов осужден в России на 20 лет заключения по обвинению в “подготовке терактов” в аннексированом Крыму. Режиссер обвинения отвергает. В знак протеста он голодал от 14 мая с требованием освободить всех украинцев, которых Россия удерживает по политическим мотивам. Сенцов прекратил голодовку 6 октября. Он назвал это “вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления”.
Как сообщал УНН, известный британский драматург написал письмо Сенцову.