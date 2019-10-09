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Середній дохід одного члена родини переселенців ледь перевищує 3 тис. грн – ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Середній дохід, який припадає на одного члена родини внутрішньо переміщених осіб в Україні складає трохи більше 3 тис. грн. Про такі результати дослідження повідомила представниця Міжнародної організації з міграції ООН Ірина Локтєва під час пресконференції в Києві, передає кореспондент УНН.

Середній дохід одного члена родини переселенців ледь перевищує 3 тис. грн – ООН

"Представники групи ВПО назвали заробітну плату та щомісячну адресну допомогу для ВПО основними джерелами доходів. У цьому раунді (опитування протягом квітня-червня 2019 року – ред.) було зафіксовано, що середній рівень доходу на одного члена домогосподарства, де проживали ВПО, збільшився порівняно з попереднім раундом і становив 3039 грн (2667 грн – станом на березень 2019 року – ред.)", - зазначила Локтєва.

За її словами, втім нинішній рівень доходу на одного ВПО є нижчим за визначений Мінсоцполітики прожитковий мінімум.
При цьому вона додала, що 10% ВПО змушені заощаджувати навіть на харчуванні, 33% грошей вистачає лише на їжу, 45% ВПО коштів вистачає на харчування, одяг і взуття, а також на базові потреби, а 11% ще можуть заощаджувати.

Довідка. Наведені дані були отримані в результаті дослідження, проведеного в квітні-червні 2019 року. Протягом цього періоду дві тисячі чотириста одну ВПО було опитано за допомогою методу особистого інтерв'ю в 300 територіальних одиницях країни. Вибірка територіальних одиниць була створена для всіх областей України, контрольованих урядом, та структурована пропорційно кількості зареєстрованих ВПО. Чотири тисячі сімдесят три (4 073) ВПО, зареєстровані в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб Міністерством соціальної політики України, були опитані за допомогою методу телефонних інтерв'ю.

Тисяча двісті п’ятдесят п’ять (1 255) осіб, які перетинають лінію розмежування, були опитані за допомогою методу особистих інтерв'ю з особами, які перетинають лінію розмежування протягом травня 2019 року. Опитування було проведено в п’яти контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ), що на даний момент функціонують у Луганській та Донецькій областях.
Крім того, було проведено п’ять обговорень у фокус-групах в Тернополі та Ізюмі, з ключовими інформантами – у Сумах і Житомирі, та з ВПО, які повернулися на ТНКУ, – у Старобільську. Обговорення у фокус-групах охоплювали осіб, котрі проживають як у містах, так і в селах.

Нагадаємо, відповідно до даних ООН, в Україні проживають 1,4 мільйона ВПО та понад 5 тисяч біженців та шукачів притулку. Ключовими проблемами в Україні вони називають адміністративні та бюрократичні перешкоди, пошук житла та працевлаштування.

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