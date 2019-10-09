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Средний доход одного члена семьи переселенцев едва превышает 3 тыс. грн - ООН

Киев • УНН

 • 9466 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Средний доход, приходящийся на одного члена семьи внутренне перемещенных лиц в Украине составляет чуть больше 3 тыс. грн. О таких результатах исследования сообщила представитель Международной организации по миграции ООН Ирина Локтева во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

Средний доход одного члена семьи переселенцев едва превышает 3 тыс. грн - ООН

"Представители группы ВПЛ назвали заработную плату и ежемесячную адресную помощь для ВПЛ основными источниками доходов. В этом раунде (опрос течение апреля-июня 2019 года - ред.) было зафиксировано, что средний уровень дохода на одного члена домохозяйства, где проживали ВПЛ, увеличился по сравнению с предыдущим раундом и составил 3039 грн (2667 грн - по состоянию на март 2019 года - ред.)", - отметила Локтева.

По ее словам, впрочем нынешний уровень дохода на одного ВПЛ ниже определенного Минсоцполитики прожиточного минимума. При этом она добавила, что 10% ВПЛ вынуждены экономить даже на питании, 33% денег хватает только на еду, 45% ВПЛ средств хватает на питание, одежду и обувь, а также на базовые потребности, а 11% еще могут экономить.

Справка. Приведенные данные были получены в результате исследования, проведенного в апреле-июне 2019 года. В течение этого периода две тысячи четыреста один ВПЛ было опрошено с помощью метода личного интервью в 300 территориальных единицах страны. Выборка территориальных единиц была создана для всех областей Украины, контролируемых правительством, и структурированная пропорционально количеству зарегистрированных ВПЛ. Четыре тысяча семьдесят три (4073) ВПЛ, зарегистрированные в Единой информационной базе данных внутренне перемещенных лиц Министерством социальной политики Украины, были опрошены с помощью метода телефонных интервью.

Тысяча двести пятьдесят пять (1255) лиц, пересекающих линию разграничения, были опрошены с помощью метода личных интервью с лицами, пересекающими линию разграничения в течение мая 2019 года. Опрос был проведен в пяти контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), которые на данный момент функционируют в Луганской и Донецкой областях.
Кроме того, было проведено пять обсуждений в фокус-группах в Тернополе и Изюме, с ключевыми информантами - в Сумах и Житомире, и с ВПЛ, которые вернулись на ВНКУ - в Старобельске. Обсуждение в фокус-группах охватывали лиц, проживающих как в городах, так и в селах.

Напомним, согласно данным ООН, в Украине проживают 1,4 миллиона ВПЛ и более 5 тысяч беженцев и искателей убежища. Ключевыми проблемами в Украине они называют административные и бюрократические препятствия, поиск жилья и трудоустройства.

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