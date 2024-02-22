Сенат США проведе слухання через американські чіпи, виявлені у російських ракетах

Наступного тижня комісія Сенату США проведе слухання щодо використання американських чіпів у російських системах озброєнь. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Сенатор Річард Блюменталь пояснив, що слухання постійного підкомітету Сенату з розслідувань будуть присвячені тому, як росія ухиляється від експортного контролю, спрямованого перешкодити їй використовувати американські технології у війні проти України.

Зазначається, що напівпровідники американського виробництва були виявлені в різноманітному обладнанні, що використовується російськими військовими - від безпілотників і радіостанцій до ракет і бронетехніки.

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Група запросила інформацію та документи у чотирьох великих американських виробників напівпровідників - Advanced Micro Devices, Analog Devices, Intel і Texas Instruments.

Попередня інформація, отримана групою експертів, показала, що з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну ці чотири компанії "значно збільшили" експорт до країн, які, як було визначено, потенційно використовуються Росією для обходу американського експортного контролю.

Доповнення

Водночас у компанії Advanced Micro Devices наголошують, що поділяють занепокоєння комісії і розробили процедури для дій у разі підтвердження того, що її продукція перенаправлялась до росії.

Компанія Texas Instruments запевняє, що співпрацює з комісією і виступає проти використання її мікросхем у російському військовому обладнанні, заявивши, що припинила продавати свою продукцію в росію в лютому 2022 року.

Компанія Intel також заявила, що призупинила всі поставки клієнтам у росії та білорусі після початку війни, що вона дотримується експортного законодавства та санкцій, а її контракти вимагають від клієнтів і дистриб'юторів дотримуватися тих самих правил.

У Analog Devices заявили, що співпрацює з комісією Сенату і не підтримує "незаконне перенаправлення своєї продукції до країн або організацій, на які поширюються американські або міжнародні санкції".

Нагадаємо

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло американську компанію Allied Mineral Products до списку міжнародних спонсорів війни росії за те, що та продовжує працювати в рф та постачати продукцію в особливу економічну зону, яка займається виробництвом безпілотників.