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Працюють у зоні виробництва "шахедів" та іншого озброєння рф: НАЗК внесено американського виробника до переліку міжнародних спонсорів війни

Працюють у зоні виробництва "шахедів" та іншого озброєння рф: НАЗК внесено американського виробника до переліку міжнародних спонсорів війни

Київ • УНН

 • 29306 перегляди

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло американського виробника вогнетривів Allied Mineral Products до списку міжнародних спонсорів війни росії за те, що він продовжує працювати в росії та постачати продукцію в особливу економічну зону, яка займається виробництвом безпілотників.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американського виробника вогнетривких виробів Allied Mineral Products, LLC до переліку міжнародних спонсорів війни, передає УНН із посиланням на НАЗК.

"Компанія продовжує працювати в рф, утримувати там свої виробничі потужності та сплачувати податки на сотні тисяч доларів до бюджету агресора", - йдеться у повідомленні. 

Деталі

За даними НАЗК, Allied Mineral Products, LLC в росії представлена ТОВ "Аллайд минерал продактс рус". У 2022 році вона сплатила податків до бюджету росії на 772 тис. дол. США. А з квітня 2022 року компанія  імпортувала до рф продукції загальною вартістю 3,5 млн дол. США.

Крім того, що компанія продовжує працювати в рф, виробництво ТОВ "Аллайд минерал продактс рус" розташоване у спеціальній економічній зоні "Алабуга" (рф, Татарстан). Це спеціальна економічна зона, яка є кластером для виробництва БПЛА "Shahed-136".

"Алабуга" була створена у 2006 році з вкрай сприятливими умовами для інвесторів. Наприклад, податок на прибуток там встановлено 2% замість 20% та скасовано податок на майно. Ця зона стала головним інвестиційним проєктом Татарстану, на який припадало 74% прямих інвестицій до республіки. "Алабуга" стала доволі зручним майданчиком і базою рф для цілого ряду іноземних компаній.

"З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну, окремі західні компанії почали виходити з "Алабуги", а висококваліфіковані кадри звільнятися, щоб не потрапити під російську мобілізацію. Це змусило керівництво "Алабуги" почати процес перетворення вільної-економічної зони у кластер з виробництва військової продукції, що надає гарантії отримання "броні" від призову.

Відповідно, будь-яке підприємство, що розташоване в межах "Алабуги", потенційно може бути залучене до виготовлення військової продукції або матеріалів для неї", - повідомили у НАЗК.

За даними розслідування, проведеного "Molfar", наявність американського виробника Allied Mineral Products в Алабузі та регулярні постачання товарів до цього регіону також відіграють ключову роль у підтримці виробничих процесів в СЕЗ "Алабуга". З початку повномасштабного вторгнення рф, компанія Allied Mineral Products Rus імпортувала 13 тонн продукції (402 транзакції), частину з якої можуть використовувати для виробництва БПЛА. Зокрема, серед товарів фігурує "мулліт", який використовується як для виробництва вогнетривких матеріалів, так і для виробництва мулітової кераміки, що має низьку діелектричну проникність, низький коефіцієнт теплового розширення та хорошу міцність. Він підходить для використання у високошвидкісних мікросхемах мікроелектроніки.

Таким чином, компанія Allied Mineral Products продовжує свою діяльність на території держави-терориста рф, де підтримує функціонування спеціальної-економічної зони "Алабуга", що вже стала ключовим місцем для виробництва військової продукції агресора, резюмували в НАЗК.

Додамо

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, іноземні партнери постійно цікавляться результатами досліджень щодо встановлення країн-виробників компонентів, які знаходять у російській зброї.

"Вони боляче це сприймають. Їх цікавить, яка фірма, чиє виробництво, коли випущений компонент, тому що дуже в багатьох випадках росіяни затирають номери, затирають виробників. І нам доводиться спеціальними методами, які у нас є, проводити експертизи", - розповів Рувін.

При цьому уточнив, санкції проти рф діють, але постачання ведеться через країни, які не приєдналися до санкційного режиму.

"Санкції діють. Діють тільки для придбання зазначених компонентів російською федерацією або її якимись сателітами. Але є треті, четверті країни, з яких також можна постачати, і, напевно, так воно і робиться", - додав Рувін.  

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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