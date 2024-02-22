Сенат США проведет слушания из-за американских чипов, обнаруженных в российских ракетах

На следующей неделе комиссия Сената США проведет слушания по использованию американских чипов в российских системах вооружений. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Сенатор Ричард Блюменталь пояснил, что слушания постоянного подкомитета Сената по расследованиям будут посвящены тому, как россия уклоняется от экспортного контроля, направленного помешать ей использовать американские технологии в войне против Украины.

Отмечается, что полупроводники американского производства были обнаружены в разнообразном оборудовании, используемом российскими военными - от беспилотников и радиостанций до ракет и бронетехники.

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Группа запросила информацию и документы у четырех крупных американских производителей полупроводников - Advanced Micro Devices, Analog Devices, Intel и Texas Instruments.

Предварительная информация, полученная группой экспертов, показала, что с момента полномасштабного вторжения россии в Украину эти четыре компании "значительно увеличили" экспорт в страны, которые, как было определено, потенциально используются россией для обхода американского экспортного контроля.

Дополнение

В то же время в компании Advanced Micro Devices отмечают, что разделяют беспокойство комиссии и разработали процедуры для действий в случае подтверждения того, что ее продукция перенаправлялась в россию.

Компания Texas Instruments уверяет, что сотрудничает с комиссией и выступает против использования ее микросхем в российском военном оборудовании, заявив, что прекратила продавать свою продукцию в россию в феврале 2022 года.

Компания Intel также заявила, что приостановила все поставки клиентам в россии и беларуси после начала войны, что она придерживается экспортного законодательства и санкций, а ее контракты требуют от клиентов и дистрибьюторов придерживаться тех же правил.

В Analog Devices заявили, что сотрудничает с комиссией Сената и не поддерживает "незаконное перенаправление своей продукции в страны или организации, на которые распространяются американские или международные санкции".

Напомним

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло американскую компанию Allied Mineral Products в список международных спонсоров войны россии за то, что та продолжает работать в рф и поставлять продукцию в особую экономическую зону, которая занимается производством беспилотников.