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ЕС предлагает ввести санкции против китайских компаний за помощь рф - Bloomberg

ЕС предлагает ввести санкции против китайских компаний за помощь рф - Bloomberg

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 18:06  •  3009 просмотра

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Европейский союз предлагает впервые ввести торговые ограничения в отношении трех китайских компаний за содействие военным действиям россии на Украине в рамках новых санкций.

Европейский Союз предлагает в рамках нового пакета санкций ввести ограничения против трех китайских компаний за их помощь россии. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект предложения с которым ознакомился, в список также вошли компании из Гонконга, Сербии, Индии и Турции, передает УНН.

"Европейский Союз предложил новые торговые ограничения примерно для двух десятков фирм, в том числе трех базирующихся в Китае, обвиняемых в поддержке военных усилий России на Украине", - говориться в сообщении.

Отмечается, что в случае принятия, это будет первый случай, когда ЕС вводит ограничения для компаний в материковом Китае с тех пор, как россия вторглась в Украину.

Ограничения запретят европейским фирмам торговать с фирмами, включенными в листинг, в рамках усилий блока по ограничению возможности россии заполучить подпадающие под санкции товары через компании в третьих странах. Ранее ЕС предлагал внести в листинг несколько китайских фирм, но эти предложения были отклонены из-за сопротивления со стороны некоторых государств-членов и после того, как Пекин предоставил гарантии.

Дополнение

Западные микросхемы, которые используются для смартфонов и ноутбуков, продолжают попадать в россию и пополнять ее военный арсенал. Данные о торговле показывают, что москва получает все больше полупроводников и других передовых западных технологий через страны-посредники.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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ЄС пропонує ввести санкції проти китайських компаній за допомогу рф - Bloomberg
EU proposes sanctions against Chinese companies for aiding Russia - Bloomberg
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ЕС предлагает ввести санкции против китайских компаний за помощь рф - Bloomberg

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