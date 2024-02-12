ЄС пропонує ввести санкції проти китайських компаній за допомогу рф - Bloomberg

Європейський Союз пропонує в рамках нового пакету санкцій запровадити обмеження проти трьох китайських компаній за їхню допомогу росії. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на проєкт пропозиції, з яким ознайомився, до списку також увійшли компанії з Гонконгу, Сербії, Індії та Туреччини, передає УНН.

"Європейський Союз запропонував нові торговельні обмеження приблизно для двох десятків фірм, зокрема трьох, що базуються в Китаї, яких звинувачують у підтримці військових зусиль Росії в Україні", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в разі ухвалення, це буде перший випадок, коли ЄС запроваджує обмеження для компаній у материковому Китаї відтоді, як росія вторглася в Україну.

Обмеження заборонять європейським фірмам торгувати з фірмами, занесеними до лістингу, в рамках зусиль блоку з обмеження можливості росії отримати товари, що підпадають під санкції, через компанії в третіх країнах. Раніше ЄС пропонував внести до лістингу кілька китайських фірм, але ці пропозиції відхилили через опір з боку деяких держав-членів і після того, як Пекін надав гарантії.

Доповнення

Західні мікросхеми, які використовуються для смартфонів і ноутбуків, продовжують потрапляти в росію і поповнювати її військовий арсенал. Дані про торгівлю показують, що москва отримує все більше напівпровідників та інших передових західних технологій через країни-посередники.