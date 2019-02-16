Сексуальне насильство в Південному Судані набуло масштабів епідемії - ООН

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Південному Судані в атмосфері повної безкарності відбуваються сексуальні наруги над жінками та дітьми, в тому числі, масові згвалтування. У період з вересня по грудень 2018 року жертвами таких злочинів стали 175 осіб, в їх числі - восьмирічна дівчинка, вагітні і жінки з малюками. Багато постраждалих зазнали групових згвалтуваннях. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООН.

Всі ці звірства, за даними ООН, відбуваються в багатому нафтою штаті Юніті Південного Судану. Експерти закликають розслідувати повідомлення про такі злочини та притягнути винних до відповідальності.

"Майже 90 відсотків постраждалих жінок і дівчаток зазнали групового згвалтування. Над ними знущалися протягом декількох годин. Серед жертв були вагітні жінки і матері-годувальниці. Так, 17 грудня в селі Ланг в графстві Кох бандити згвалтували п'ятьох жінок, чотири з яких були вагітні, одна з них була на дев'ятому місяці", - йдеться в заяві Управління Верховного комісара з прав людини і Місії ООН в Південному Судані, де шостий рік триває збройний конфлікт.

У новій доповіді ООН зазначається, що після підписання мирної угоди в вересні 2018 року масштаб нападів на цивільних осіб значно скоротився, однак в штаті Юніті сексуальне насильство триває. Одна з причин полягає в тому, що в цьому районі безчинствують озброєні бійці, які поки не реінтегровані в національну армію, як це було передбачено мирною угодою.

Повідомляється, що більшість нападів скоюються молодіжними воєнизованими формуваннями, загонами Народно-визвольної армії Судану, а також Народних сил оборони Південного Судану.

ООН докладає всіх зусиль для того, щоб покінчити з такими звірствами. Нещодавно в місті Бентіу - столиці штату Юніті - були відкриті мобільні суди для розслідування випадків сексуального насильства та надання захисту жертвам.

Нагадаємо, що конфлікт в Південному Судані виник незабаром після отримання країною незалежності від Судану в липні 2011 року. У грудня 2013 протистояння між президентом країни Сальве Кііра і колишнім віце-президентом Рієка Машаро вилилося в міжетнічні зіткнення, які привели до загибелі тисяч людей. Сотні тисяч людей залишили свої будинки, рятуючись від насильства. У серпні 2015 року президент і лідер опозиції підписали угоду про мир, проте в країні тривали збройні дії. 12 вересня 2018 року в столиці Ефіопії Аддіс-Абебі було підписано новий мирний договір між сторонами конфлікту в Південному Судані.

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