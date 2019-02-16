Сексуальное насилие в Южном Судане приобрело масштабы эпидемии - ООН

Все эти зверства, по данным ООН, происходят в богатом нефтью штате Юнити Южного Судана. Эксперты призывают расследовать сообщения о таких преступлениях и привлечь виновных к ответственности.

"Почти 90 процентов пострадавших женщин и девочек подверглись групповому изнасилованию. Над ними издевались в течение нескольких часов. Среди жертв были беременные женщины и кормящие матери. Так, 17 декабря в деревне Ланг в графстве Кох бандиты изнасиловали пять женщин, четыре из которых были беременны, одна из них была на девятом месяце", - говорится в заявлении Управления Верховного комиссара по правам человека и Миссии ООН в Южном Судане, где шестой год длится вооруженный конфликт.

В новом докладе ООН отмечается, что после подписания мирного соглашения в сентябре 2018 года масштабы нападений на гражданских лиц значительно сократились, однако в штате Юнити сексуальное насилие продолжается. Одна из причин заключается в том, что в этом районе бесчинствуют вооруженные бойцы, которые пока не реинтегрированы в национальную армию, как это было предусмотрено мирным соглашением.

Сообщается, что большинство нападений совершаются молодежными ополченческими формированиями, отрядами Народно-освободительной армии Судана, а также Народных сил обороны Южного Судана.

ООН прилагает все усилия для того, чтобы покончить с такими зверствами. Недавно в городе Бентиу - столице штата Юнити - были открыты мобильные суды для расследования случаев сексуального насилия и оказания защиты жертвам.

Напомним, что конфликт в Южном Судане возник вскоре после получения страной независимости от Судана в июле 2011 года. В декабре 2013 противостояние между президентом страны Сальвой Кииром и бывшим вице-президентом Риеком Машаром вылилось в межэтнические столкновения, которые привели к гибели тысяч людей. Сотни тысяч человек покинули свои дома, спасаясь от насилия. В августе 2015 года президент и лидер оппозиции подписали соглашение о мире, однако в стране продолжались вооруженные действия. 12 сентября 2018 года в столице Эфиопии Аддис-Абебе был подписан новый мирный договор между сторонами конфликта в Южном Судане.