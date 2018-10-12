СБ ООН продлил мандат миротворческих сил UNISFA на границе Судана и Южного Судана

В резолюции подчеркивается, что максимальная численность военнослужащих UNISFA установлена ​​в 4,5 тисяч человек, а к 15 апреля 2019 года она должна быть сокращена на 541 человека при условии, что не будет принято решение о продлении мандата этих сил.

Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей созданы в 2011 году на границе между Суданом и Южным Суданом для предотвращения вооруженного конфликта.

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Конфликт в Южном Кордофане — противостояние между вооруженными силами Судана с одной стороны и Народной армией освобождения Судана и Суданским народно-освободительным движением с другой. Вооруженная борьба началась 21 мая 2011 и продолжается по сей день.

По состоянию на октябрь 2014 года около двух миллионов граждан пострадали в результате конфликта. Более 500 тыс. Человек стали внутренне перемещенными лицами и около 250 тысяч из них бежали в Южный Судан и Эфиопию. В января 2015 года боевые действия активизировались после того, как правительство Омара аль-Башира пытался восстановить контроль над территориями повстанцев накануне выборов в апреле.

Как ранее информировал УНН, 6 августа стороны конфликта в гражданской войне в Южном Судане подписали мирный договор.