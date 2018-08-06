У Південному Судані закінчилася п'ятирічна громадянська війна
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сторони конфлікту в громадянській війні в Південному Судані підписали мирний договір. Війна тривала в країні п'ять років і забрала десятки тисяч життів, передає УНН з посиланням на DW.
Представники двох народностей - президент і колишній віце-президент - підписали 5 серпня мирний договір і договір про поділ влади в країні.
Підписаний договір передбачає поділ влади в країні, де останні п'ять років тривав збройний конфлікт між народністю дінка, до якої належить президент Салва Кіір, і народністю нуер, до якої належить відправлений у відставку віце-президент Рієка Машар. Згідно з цією угодою, Машар повертається на посаду віце-президента. Посередницьку роль в укладанні миру зіграв Судан.
З початку громадянської війни в Південному Судані загинули десятки тисяч людей, близько чотирьох мільйонів почали тікати. Південний Судан відокремився від Судану в 2011 році.
Як повідомляв УНН, близько половини населення Південного Судану страждає від голоду.