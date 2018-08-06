В Южном Судане закончилась пятилетняя гражданская война

Представители двух народностей - президент и бывший вице-президент - подписали 5 августа мирный договор и договор о разделении власти в стране.

Подписанный договор предусматривает разделение власти в стране, где последние пять лет продолжался вооруженный конфликт между народностью динка, к которой принадлежит президент Салва Киир, и народностью нуэр, к которой принадлежит отправленный в отставку вице-президент Риек Машар. Согласно этому договору, Машар возвращается на должность вице-президента. Посредническую роль в заключении мира сыграл Судан.

С начала гражданской войны в Южном Судане погибли десятки тысяч человек, около четырех миллионов обратились в бегство. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.

Как сообщал УНН, около половины населения Южного Судана страдает от голода.