РБ ООН продовжила мандат миротворчих сил UNISFA на кордоні Судану і Південного Судану

У резолюції підкреслюється, що максимальна чисельність військовослужбовців UNISFA встановлена ​​в 4,5 тисяч осіб, а до 15 квітня 2019 року вона має бути скорочена на 541 людини за умови, що не буде ухвалено рішення про продовження мандата цих сил.

Тимчасові сили ООН із забезпечення безпеки в Абьее створені в 2011 році на кордоні між Суданом і Південним Суданом для запобігання збройного конфлікту.

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Конфлікт у Південному Кордофані — конфлікт між збройними силами Судана з одного боку й Народною армією визволення Судану та Суданським народно-визвольним рухом з іншого. Збройна боротьба розпочалася 21 травня 2011 року і триває донині.

Станом на жовтень 2014 року близько двох мільйонів громадян постраждали у результаті конфлікту. Понад ніж 500 тис. осіб стали внутрішньо переміщеними особами і близько 250 тисяч із них втекли у Південний Судан та Ефіопію. У січні 2015 року бойові дії активізувалися після того, як уряд Омара аль Башира намагався відновити контроль над територіями повстанців напередодні виборів у квітні.

Як раніше інформував УНН, 6 серпня сторони конфлікту в громадянській війні в Південному Судані підписали мирний договір.