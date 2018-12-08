Секретна зброя НАТО і холера: у ЄС зібрали російські міфи про Азовське море

КИЇВ. 8 грудня. УНН. "Українські моряки біля Керченської протоки зухвало спровокували росіян, які були змушені застосувати зброю" – цю легенду тиражують російські ЗМІ чи не щодня, доповнюючи все новими вигадками. Але справжня протиукраїнська кампанія з дезінформації була розпочата задовго до так званої "Керченської кризи". Принаймні, такого висновку дійшла команда руйнівників російських фейків East StratCom Task Force (з англ. Оперативна робоча група зі стратегічних комунікацій) в рамках своєї кампанії "ЄС проти дезінформації", передає УНН.







Так, за словами аналітиків, дезінформаційна кампанія навколо Азовського моря почалася більше ніж рік тому. Тоді російські ЗМІ почали публікувати заяви про те, що "Україна поглиблює морське дно для флоту НАТО в Азовському морі". Насправді ніяких доказів для будь-якого такого "флоту НАТО", звичайно, не існує.



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Пізніше, влітку та восени цього року, дезінформаційна кампанія росіян загострилась, стверджують знавці. Тоді активно ширились чутки про те, що Україна раптово "заразила Азовське море холерою" (Всесвітня організація охорони здоров'я тоді ж повідомила, що даних про випадки холери у них немає).



На цьому креативники фейкових ЗМІ не зупинились, і вже у вересні почали готувати підґрунтя для подальшої дезінформації, прогнозуючи "провокації на Заході у берегів Азовського моря" і запевняючи, що США "планували зіткнення між українськими та російськими морськими силами в Чорному морі ще з 1990-х років". "Доказом" таких заяв стала відеогра, яку буцімто бачив колишній російський солдат 15 років тому.



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Всі ці дезінформаційні повідомлення, стверджують аналітики, мають єдину мету: показати, що Україна є агресором, який приймає замовлення на "провокації" з Заходу.



Протягом останнього тижня також відбувся перехід у фокусі: жертвами фейкових новин стали самі українці. Мета цієї кампанії, на думку європейських експертів, полягає у поширенні недовіри до уряду України та її західних партнерів за допомогою таких рядків, як "Захід сподівався забарвити Азовське море кров'ю українських громадян" та "діти в Маріуполі змушені копати траншеї для солдат".



В англомовній сфері змови була винайдена ще одна теорія, що виправдує дії Росії. "Логіка" полягає в тому, що російському спецсназу вдалося зупинити провокацію, яка могла призвести до Третьої світової війни - адже британські та українські спецслужби, ймовірно, переносили портативний ядерний пристрій, щоб підірвати Кримський міст. Автори навіть не намагалися запропонувати докази своїх слів.



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East StratCom Task Force у своїй статті навели ще низку кремлівських легенд щодо подій навколо Азовського моря і України загалом. УНН вибрав найцікавіші з них:



- Українські човни, захоплені в Керченській протоці, були подаровані США.

Синопсис: два українських човни, захоплені Росією в Керченській протоці, Україні подарували Сполучені Штати Америки.



- Україна та Великобританія змовились знищити Кримський міст за допомогою портативного ядерного пристрою НАТО (згадується двічі в статті як дань поваги цьому шедевру).

Синопсис: Росія захопила українські судна в Азовському морі тому, що вони перевозили пристрій, SADM (спеціальний ядерний заряд) що належить НАТО. Цей переносний ядерний пристрій транспортував спецсназ України та Британії до Керченської протоки з метою застосувати його на Кримському мосту, який НАТО ненавидить. Цей пристрій було відстежено Росією, і саме тому вона зупинила українські кораблі.



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- Порошенко і США спланували конфронтацію в Керченській протоці.

Синопсис: Президент України Петро Порошенко та США запланували конфлікт біля Керченської протоки. США, ймовірно, схвалили план Порошенка, щоб використати цей інцидент проти проекту газогону "Північний потік 2".



- Могеріні запропонував Україні організувати провокацію.

Синопсис: Україна планувала провокації в Керченській протоці, сподіваючись, що її судна будуть потоплені росіянами.

"Ви пам'ятаєте, коли до (інциденту – ред.), (Верховний представник ЄС Федеріка – ред.) Могеріні їм (українцям) сказала:" Зробіть щось, щоб виправдати наш наступ "у регіоні. Тепер Захід, який замовив цю провокацію, використовує цю можливість реагувати на щось", - слова, сказані під час телепередачі на "Першому каналі" РФ.



- Британські військові радники змушують Україну здійснити хімічну атаку, щоб звинуватити в ній Росію.

Синопсис: військові експерти з британських сил спеціальних операцій прибули в Україну, щоб допомогти українським силам саботувати завод мінеральних добрив. Їх мета – організувати хімічне забруднення, спровокувати евакуацію місцевих жителів, звернути увагу міжнародної спільноти на ситуацію на Донбасі та звинуватити в цьому російських сепаратистів.



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І це – лише невелика частина матеріалів, зібраних європейською експертною групою, але вона уже може дати уявлення щодо масштабів російських fake news, націлених на "братський народ".