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Росії не сподобалась ідея розширити моніторинг ОБСЄ на Азовське море

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Росія вважає безперспективною ініціативу глави МЗС ФРН Гайко Мааса про розширення мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на Азовське море. Про це заявив в п'ятницю глава МЗС РФ Сергій Лавров на прес-конференції за підсумками участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ (РМЗС) ОБСЄ, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Росії не сподобалась ідея розширити моніторинг ОБСЄ на Азовське море

“Він (Маас) це питання ставив на нашій вчорашній зустрічі, як і низку інших ідей. Я йому пояснив безперспективність подібних ініціатив”, — сказав російський міністр.

За словами Лаврова, ОБСЄ має конкретний мандат, який поширюється на всю сухопутну територію України.

“Там перераховані навіть області, в яких є представництва Спеціальної моніторингової місії. Ніяких спостережень, ніяких посередників ні в Азовському морі, ні в Керченській протоці не потрібно”, - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас запропонував поширити мандат моніторингової місії ОБСЄ на Азовське море.

25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було пораненно і захоплено в полон членів їх екіпажів.

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