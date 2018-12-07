Росії не сподобалась ідея розширити моніторинг ОБСЄ на Азовське море

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Росія вважає безперспективною ініціативу глави МЗС ФРН Гайко Мааса про розширення мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на Азовське море. Про це заявив в п'ятницю глава МЗС РФ Сергій Лавров на прес-конференції за підсумками участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ (РМЗС) ОБСЄ, передає УНН з посиланням на ТАСС.