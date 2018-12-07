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Глава МЗС Німеччини запропонував поширити дію місії ОБСЄ на Азовське море

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас запропонував поширити мандат моніторингової місії ОБСЄ на Азовське море. Про це він заявив у четвер, 6 грудня, на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ у Мілані, передає УНН з посиланням на DW.

Глава МЗС Німеччини запропонував поширити дію місії ОБСЄ на Азовське море

За словами Мааса, розширення дії місії стане темою обговорення під час зустрічі між представниками України та Росії за посередництва Німеччини і Франції, яка має відбутися у вівторок, 11 грудня, у Берліні.

Як зазначається, перед цим глава німецького МЗС зустрівся з міністрами закордонних справ України Павлом Клімкіним та Росії Сергієм Лавровим, щоб обговорити пропозицію переговорів.

"Я гадаю, що з українського боку вона була розцінена як раціональна. З російського ж боку, навпаки, дуже й дуже скептично", - резюмував Маас.

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Як повідомили у МЗС України після зустрічі Мааса з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, сторони також домовилися продовжити діалог у рамках робочого візиту Клімкіна до Німеччини наступного тижня.

"Україна розраховує на подальше лідерство Німеччини в формуванні сильної і всеосяжної відповіді ЄС на войовничу риторику Кремля і агресивні дії, які загрожують безпеці євроатлантичного простору", - йдеться в повідомленні МЗС України.

Зазначимо, наразі дія моніторингової місії ОБСЄ поширюється на сухопутну територію України й має на меті, зокрема, спостереження за реалізацією мінських домовленостей. Після захоплення українських моряків в районі Керченської протоки Україна закликала моніторингову місію ОБСЄ розпочати посилений моніторинг акваторії Азовського моря і прилеглих територій.

Як повідомляв УНН, напередодні Україна презентувала в ОБСЄ докази мілітаризації окупованого Криму та прямої збройної агресії РФ проти держави.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

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