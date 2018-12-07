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Полторак: ВМС України продовжать проходити через Керченську протоку

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Українські Військово-морські сили не збираються відмовлятися від використання Керченської протоки та права бути присутніми в Азовському морі. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

Полторак: ВМС України продовжать проходити через Керченську протоку

"Відповідно до Морської конвенції та усіх міжнародних прав, військові кораблі взагалі не доглядаються. Тут Росія вчергове порушила Морську конвенцію. Ми не порушили жодного пункту жодного договору, ми діяли абсолютно точно так, як і попереднього разу. Але ми не відмовимося від нашого права проходити через Керченську протоку і від нашого права бути присутніми в Азовському морі", - заявив Полторак.

На уточнююче запитання, чи зараз відбувається перехід, міністр оборони зазначив: "Прямо сьогодні ніхто нікуди не ходить, але ми не припинемо ротацію, посилення наших можливостей".

"Ми, коли будемо готові до проведення наступного переходу для проведення ротацій наших підрозділів, ми будемо здійснювати такі ж самі проходи з виконанням усіх міжнародних норм і прав. До цього часу, я думаю, що міжнародний тиск на Росію дасть їм зрозуміти, що вони не виконують міжнародні зобов'язання", - зауважив він.

"Якщо ми сьогодні відмовимося від проходу через Керченську протоку, це буде означати, що Росія повністю окупувала,.. і ми просто втратимо ще одну територію", - підкреслив міністр оборони.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

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