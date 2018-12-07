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Полторак: ВМС Украины продолжат проходить через Керченский пролив

Киев • УНН

 • 16442 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украинские Военно-морские силы не собираются отказываться от использования Керченского пролива и права присутствовать в Азовском море. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Полторак: ВМС Украины продолжат проходить через Керченский пролив

"Согласно Морской конвенции и всех международных прав, военные корабли вообще не осматриваются. Здесь Россия в очередной раз нарушила Морскую конвенцию. Мы не нарушили ни одного пункта ни одного договора, мы действовали абсолютно точно так же, как и прежде. Но мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море", - заявил Полторак.

На уточняющий вопрос, происходит ли на данный момент переход, министр обороны отметил: "Прямо сегодня никто никуда не ходит, но мы не прекратим ротацию, усиление наших возможностей".

"Мы, когда будем готовы к проведению следующего перехода для проведения ротации наших подразделений, мы будем осуществлять такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав. К этому времени, я думаю, что международное давление на Россию даст им понять, что они не выполняют международные обязательства", - отметил он.

"Если мы сегодня откажемся от прохода через Керченский пролив, это будет означать, что Россия полностью оккупировала,.. и мы просто потеряем еще одну территорию", - подчеркнул министр обороны.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

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