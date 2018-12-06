Україна презентувала в ОБСЄ докази мілітаризації окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. В ОБСЄ презентовано докази мілітаризації окупованого Криму та прямої збройної агресії РФ проти України. Про це йдеться у повідомленні МЗС України, передає УНН.
Як повідомили у МЗС, у рамках 25-ї зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ відбувся тематичний захід міністерського рівня “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим і м.Севастополь (Україна) та частин Чорного і Азовського морів”.
Захід відбувся за сприяння делегацій та за участі керівництва МЗС США, Канади, Польщі, Литви, Данії, Швеції, Великої Британії, Латвії, Румунії, Грузії та Естонії.
“Широкій аудиторії учасників та ЗМІ було презентовано докази мілітаризації Росією окупованого Криму та прямої збройної агресії РФ проти України в районі Керченської затоки, що становлять серйозну загрозу для всього чорноморського регіону”, — йдеться у повідомленні.
У своїх виступах партнери висловили повну підтримку України, закликали до негайного звільнення українських військовополонених, а також обговорили можливі кроки в напрямку стримування агресора, зазначили у МЗС.
“Здійснена презентація мала важливе значення у контексті розгляду у грудні цього року ГА ООН проекту української резолюції “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь (Україна) та частин Чорного і Азовського морів”, — повідомили у відомстві.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.