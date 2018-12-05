У Президента заявили, що захоплені РФ моряки не підлягають обміну
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Затримані Російською Федерацією в районі Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, а отже підлягають не обміну, а поверненню. Про це сьогодні у коментарі журналістам повідомила представник Президента у ВР Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
"РФ як завжди змішує два процеси. Українські моряки, які були захоплені російськими військовими і ФСБ, відповідно до Женевської конвенції 1949 року, є військовополоненими. Вони не мають жодного відношення до обміну... Україна разом з міжнародною спільнотою і всі 29 країн-членів НАТО вимагають від Росії негайного звільнення військовополонених українських моряків. Воно не має жодного відношення до процесу обміну. Путін знову маніпулює поняттями, щоб спонукати Україну дослухатися до нього, а це значить, що ми не визнаємо цієї збройної агресії (у районі Керченської протоки – ред.) з боку Російської Федерації", - сказала Луценко.
Вона додала, що обмін має відбутися однозначно, а "військовополонені моряки мають бути повернуті, і ми будемо вирізняти ці два процеси і працювати по них окремо".
Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.