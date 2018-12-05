У Президента заявили, что захваченные РФ моряки не подлежат обмену

"РФ как всегда смешивает два процесса. Украинские моряки, которые были захвачены российскими военными и ФСБ, в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года, являются военнопленными. Они не имеют никакого отношения к обмену... Украина вместе с международным сообществом и все 29 стран-членов НАТО требуют от России немедленного освобождения военнопленных украинских моряков. Оно не имеет никакого отношения к процессу обмена. Путин снова манипулирует понятиями, чтобы побудить Украину прислушаться к нему, а это значит, что мы не признаем этой вооруженной агрессии (в районе Керченского пролива - ред.) со стороны Российской Федерации", - сказала Луценко.

Она добавила, что обмен должен состояться однозначно, а "военнопленные моряки должны быть возвращены, и мы будем отделять эти два процесса и работать по ним отдельно".

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.