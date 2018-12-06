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Украина представила в ОБСЕ доказательства милитаризации оккупированного Крыма

Киев • УНН

 • 8815 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В ОБСЕ представлены доказательства милитаризации оккупированного Крыма и прямой вооруженной агрессии РФ против Украины. Об этом говорится в сообщении МИД Украины, передает УНН.

Украина представила в ОБСЕ доказательства милитаризации оккупированного Крыма

Как сообщили в МИД, в рамках 25-й встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ состоялось тематическое мероприятие министерского уровня "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.Севастополь (Украина) и частей Черного и Азовского морей".

Мероприятие состоялось при содействии делегаций и при участии руководства МИД США, Канады, Польши, Литвы, Дании, Швеции, Великобритании, Латвии, Румынии, Грузии и Эстонии.

"Широкой аудитории участников и СМИ были представлены доказательства милитаризации Россией оккупированного Крыма и прямой вооруженной агрессии РФ против Украины в районе Керченского залива, что представляют серьезную угрозу для всего черноморского региона", - говорится в сообщении.

В своих выступлениях партнеры выразили полную поддержку Украине, призвали к немедленному освобождению украинских военнопленных, а также обсудили возможные шаги в направлении сдерживания агрессора, отметили в МИД.

"Осуществленная ​​презентация имела важное значение в контексте рассмотрения в декабре этого года ГА ООН проекта украинской резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и Севастополь (Украина) и частей Черного и Азовского морей", - сообщили в ведомстве.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

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