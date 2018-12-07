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Глава МИД Германии предложил распространить действие миссии ОБСЕ на Азовское море

Киев • УНН

 • 8839 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас предложил распространить мандат мониторинговой миссии ОБСЕ на Азовское море. Об этом он заявил в четверг, 6 декабря, на полях встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ в Милане, передает УНН со ссылкой на DW.

Глава МИД Германии предложил распространить действие миссии ОБСЕ на Азовское море

По словам Мааса, расширение действия миссии станет темой обсуждения во время встречи между представителями Украины и России при посредничестве Германии и Франции, которая должна состояться во вторник, 11 декабря, в Берлине.

Как отмечается, перед этим глава немецкого МИД встретился с министрами иностранных дел Украины Павлом Климкиным и России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить предложение переговоров.

"Я думаю, что с украинской стороны она была расценена как рациональная. С российской же стороны, наоборот, очень и очень скептически", - резюмировал Маас.

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Как сообщили в МИД Украины после встречи Мааса с министром иностранных дел Украины Павло Климкиным, стороны также договорились продолжить диалог в рамках рабочего визита Климкина в Германию на следующей неделе.

"Украина рассчитывает на дальнейшее лидерство Германии в формировании сильного и всеобъемлющего ответа ЕС на воинственную риторику Кремля и агрессивные действия, угрожающие безопасности евроатлантического пространства", - говорится в сообщении МИД Украины.

Отметим, в настоящее время действие мониторинговой миссии ОБСЕ распространяется на сухопутную территорию Украины и имеет целью, в частности, наблюдение за реализацией минских договоренностей. После захвата украинских моряков в районе Керченского пролива Украина призвала мониторинговую миссию ОБСЕ начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий.

Как сообщал УНН, накануне Украина представила в ОБСЕ доказательства милитаризации оккупированного Крыма и прямой вооруженной агрессии РФ против государства.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

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