России не понравилась идея расширить мониторинг ОБСЕ на Азовское море
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Россия считает бесперспективной инициативу главы МИД ФРГ Гайко Мааса о расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на Азовское море. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Он (Маас) этот вопрос ставил на нашей вчерашней встрече, как и ряд других идей. Я ему объяснил бесперспективность подобных инициатив", - сказал российский министр.
По словам Лаврова, ОБСЕ имеет конкретный мандат, который распространяется на всю сухопутную территорию Украины.
"Там перечислены даже области, в которых есть представительства Специальной мониторинговой миссии. Никаких наблюдений, никаких посредников ни в Азовском море, ни в Керченском проливе не нужно", - заявил он.
Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Гайко Маас предложил распространить мандат мониторинговой миссии ОБСЕ на Азовское море.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также получили ранения и были захвачены в плен члены их экипажей.