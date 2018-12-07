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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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России не понравилась идея расширить мониторинг ОБСЕ на Азовское море

Киев • УНН

 • 15094 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Россия считает бесперспективной инициативу главы МИД ФРГ Гайко Мааса о расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на Азовское море. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

России не понравилась идея расширить мониторинг ОБСЕ на Азовское море

"Он (Маас) этот вопрос ставил на нашей вчерашней встрече, как и ряд других идей. Я ему объяснил бесперспективность подобных инициатив", - сказал российский министр.

По словам Лаврова, ОБСЕ имеет конкретный мандат, который распространяется на всю сухопутную территорию Украины.

"Там перечислены даже области, в которых есть представительства Специальной мониторинговой миссии. Никаких наблюдений, никаких посредников ни в Азовском море, ни в Керченском проливе не нужно", - заявил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Гайко Маас предложил распространить мандат мониторинговой миссии ОБСЕ на Азовское море.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также получили ранения и были захвачены в плен члены их экипажей.

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