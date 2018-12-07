Литва розширить військову присутність у разі продовження російської ескалації на Азові
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Якщо Росія не буде дотримуватись міжнародних домовленостей щодо поведінки в Азовському морі, Литва буде збільшувати військову присутність в регіоні. Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком в Києві, передає кореспондент УНН.
"Якщо далі Росія буде ескалувати, розпалювати ворожнечі дії проти України і міжнародної спільноти, ми хочемо ще раз нагадати, що Азовське море не є територією Росії", - наголосила вона.
Грібаускайте нагадала, що стосовно Азовського моря діють всі міжнародні домовленості, і Росія, так само як і всі інші, повинна виконувати умови цих домовленостей.
"Якщо ні – то ми завжди допоможемо, підтримуємо Україну і будемо збільшувати свою військову присутність", - наголосила президент Литви.
Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас запропонував поширити мандат моніторингової місії ОБСЄ на Азовське море.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.