Литва расширит военное присутствие в случае продолжения российской эскалации на Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Если Россия не будет придерживаться международных договоренностей о поведении в Азовском море, Литва будет увеличивать военное присутствие в регионе. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Если дальше Россия будет эскалировать, разжигать враждебные действия против Украины и международного сообщества, мы хотим еще раз напомнить, что Азовское море не является территорией России", - подчеркнула она.
Грибаускайте напомнила, что в отношении Азовского моря действуют все международные договоренности, и Россия, так же как и все остальные, должна выполнять условия этих договоренностей.
"Если нет - то мы всегда поможем, поддерживаем Украину и будем увеличивать свое военное присутствие", - подчеркнула президент Литвы.
Накануне министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил распространить мандат мониторинговой миссии ОБСЕ на Азовское море.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.