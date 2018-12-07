Порошенко вимагає рішучіших заходів проти РФ, ніж "Азовський пакет санкцій"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. “Азовський пакет санкцій” проти Росії був би найменшою відповіддю світу на цей час, оскільки агресія Росії заблокувала Азовське море не тільки для України, але й для інших країн світу. Про це Президент України Петро Порошенко написав у статті The New York Times, передає УНН.
“Оскільки Крим і Донбас під окупацією, наше спільне завдання — не допустити, щоб Росія вилила свою агресію в Азовське море. І „Азовський пакет санкцій“ проти Росії був би найменшою відповіддю світу на цей час. Поки Захід говорить, Путін діє. Настав час відповісти”, — резюмував Глава держави.
Глава держави наголосив, що агресія триває, оскільки українські військовослужбовці та човни знаходяться під вартою в Росії, сотні кораблів блокуються в Азовському морі, росіяни їм відмовляють у дозволі пройти через Керченську протоку. Президент зауважив, що це не тільки українські кораблі, а й судна інших країн.
Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія розв’язала економічну війну проти України. Також він зазначив, що РФ стягнула загрозливу кількість кораблів у Чорному морі.
Крім того, напередодні Порошенко в інтерв’ю польському телеканалу TVN24 попередив, що агресія РФ є “непередбачуваною і від неї можна очікувати нападу будь-де, як варіант, “на країни Балтії”, або “захищатиме зброєю „Північний потік-2“”.
Нагадаємо, 10 грудня у Брюсселі на засіданні Ради міністрів закордонних справ країн Євросоюзу планується обговорити посилення санкційної політики проти РФ.