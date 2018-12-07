Порошенко вимагає рішучіших заходів проти РФ, ніж "Азовський пакет санкцій"

$41.400.00
45.840.00
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 4566 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 15296 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 39005 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 76162 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 62676 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76856 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92480 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87110 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 174534 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100721 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
0м/с
61%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 21413 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 9082 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 10225 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 11725 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 19293 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 15298 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 174534 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 331294 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 264670 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 375375 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 39006 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16902 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22099 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27927 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48769 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Порошенко вимагає рішучіших заходів проти РФ, ніж "Азовський пакет санкцій"

Київ • УНН

 • 10650 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. “Азовський пакет санкцій” проти Росії був би найменшою відповіддю світу на цей час, оскільки агресія Росії заблокувала Азовське море не тільки для України, але й для інших країн світу. Про це Президент України Петро Порошенко написав у статті The New York Times, передає УНН.

Порошенко вимагає рішучіших заходів проти РФ, ніж "Азовський пакет санкцій"

“Оскільки Крим і Донбас під окупацією, наше спільне завдання — не допустити, щоб Росія вилила свою агресію в Азовське море. І „Азовський пакет санкцій“ проти Росії був би найменшою відповіддю світу на цей час. Поки Захід говорить, Путін діє. Настав час відповісти”, — резюмував Глава держави.

Глава держави наголосив, що агресія триває, оскільки українські військовослужбовці та човни знаходяться під вартою в Росії, сотні кораблів блокуються в Азовському морі, росіяни їм відмовляють у дозволі пройти через Керченську протоку. Президент зауважив, що це не тільки українські кораблі, а й судна інших країн.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія розв’язала економічну війну проти України. Також він зазначив, що РФ стягнула загрозливу кількість кораблів у Чорному морі.

Крім того, напередодні Порошенко в інтерв’ю польському телеканалу TVN24 попередив, що агресія РФ є “непередбачуваною і від неї можна очікувати нападу будь-де, як варіант, “на країни Балтії”, або “захищатиме зброєю „Північний потік-2“”.

Нагадаємо, 10 грудня у Брюсселі на засіданні Ради міністрів закордонних справ країн Євросоюзу планується обговорити посилення санкційної політики проти РФ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,572.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,573.87