Порошенко вимагає рішучіших заходів проти РФ, ніж "Азовський пакет санкцій"

КИЇВ. 7 грудня. УНН. “Азовський пакет санкцій” проти Росії був би найменшою відповіддю світу на цей час, оскільки агресія Росії заблокувала Азовське море не тільки для України, але й для інших країн світу. Про це Президент України Петро Порошенко написав у статті The New York Times, передає УНН.