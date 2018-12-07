Порошенко требует более решительных мер против РФ, чем "Азовский пакет санкций"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. “Азовский пакет санкций” против России был бы наименьшим ответом мира на данный момент, поскольку агрессия России заблокировала Азовское море не только для Украины, но и для других стран мира. Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в статье The New York Times, передает УНН.
“Поскольку Крым и Донбасс под оккупацией, наша общая задача — не допустить, чтобы Россия вылила свою агрессию в Азовское море. И „Азовский пакет санкций“ против России был бы наименьшим ответом мира на данный момент. Пока Запад говорит, Путин действует. Пришло время ответить”, — резюмировал глава государства.
Глава государства подчеркнул, что агрессия продолжается, поскольку украинские военнослужащие и судна находятся под стражей в России, сотни кораблей блокируются в Азовском море, россияне им отказывают в разрешении пройти через Керченский пролив. Президент отметил, что это не только украинские корабли, но и судна других стран.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия развязала экономическую войну против Украины. Также он отметил, что РФ сконцентрировала угрожающее количество кораблей в Черном море.
Кроме того, накануне Порошенко в интервью польскому телеканалу TVN24 предупредил, что агрессия РФ является “непредсказуемой и от нее можно ожидать нападения в любом месте, как вариант, “на страны Балтии”, или “защищать оружием „Северный поток-2“”.
Напомним, 10 декабря в Брюсселе на заседании Совета министров иностранных дел стран Евросоюза планируется обсудить усиление санкционной политики против РФ.