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Президент: РФ стягнула загрозливу кількість кораблів у Чорному морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Росія має небезпечну кількість кораблів у Чорному морі, що може загрожувати членам НАТО - Румунії, Болгарії та Туреччині. Про це йдеться у статті Президента України Петра Порошенка для статті у The New York Times, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Президент: РФ стягнула загрозливу кількість кораблів у Чорному морі

“Ці останні події безпосередньо впливають на безпеку всього НАТО. У даний час Росія має загрозливу кількість морських кораблів у Чорному морі, що означає, що це може загрожувати членам НАТО Румунії, Болгарії та Туреччині. І це може бути лише початком”, — написав Порошенко.

Глава держави акцентував увагу на значну присутність Росії у Балтійському морі.

“Нещодавно російські бійці були перехоплені не вперше над Балтійським регіоном і не подали плану польотів. Хто може гарантувати, що це не репетиція патрулювання над горезвісним газопроводом „Північний потік-2“, який будується Росією через Балтійське море, щоб кинути виклик Європі?”, — наголосив він.

Також нагадаємо, що напередодні Порошенко попередив, що агресія РФ є "непередбачуваною і від неї можна очікувати нападу будь-де, як варіант, на країни Балтії", або "захищатиме зброєю “Північний потік-2”".

Раніше УНН повідомляв, що Пентагон підтвердив інформацію про позаплановий політ військового літака США і союзників над територією України через Керченську кризу.

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