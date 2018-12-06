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MIM-104 Patriot

Військові США здійснили політ над Україною через керченську кризу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Сполучені Штати із союзниками провели позаплановий політ над Україною на фоні ескалації ситуації у районі Азовського моря, де росіяни затримали українських військових моряків разом із суднами ВМС ЗСУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву Пентагона.

Військові США здійснили політ над Україною через керченську кризу

"Сьогодні Сполучені Штати та союзники провели позаплановий політ за Договором про відкрите небо. Обраний час для здійснення цього польоту має на меті підтвердити прихильність США Україні та іншим країнам-партнерам", - йдеться у заяві Пентагону.

Сполучені Штати, як зазначається, "рішучі в нашій підтримці безпеки європейських країн".

"Неспровокована атака Росії на судна ВМС України в Чорному морі поблизу Керченської протоки є небезпечною ескалацією в умовах все більш провокаційної та загрозливої ​​діяльності", - додали у Пентагоні.

Сполучені Штати, як вказано у заяві, шукають можливості кращих стосунків з Росією, "але цього не станеться, поки її незаконні та дестабілізуючі дії продовжуються в Україні та інших країнах".

Нагадаємо, наприкінці листопада розвідувальний безпілотний літальний апарат Військово-повітряних сил США був помічений над Чорним морем біля південного узбережжя окупованого Криму.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

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