Военные США совершили полет над Украиной из-за керченского кризиса
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Соединенные Штаты с союзниками провели внеплановый полет над Украиной на фоне эскалации ситуации в районе Азовского моря, где россияне задержали украинских военных моряков вместе с судами ВМС ВСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Пентагона.
“Сегодня Соединенные Штаты и союзники провели внеплановый полет по Договору об открытом небе. Избранное время для совершения этого полета имеет целью подтвердить приверженность США Украине и другим странам-партнерам”, — говорится в заявлении Пентагона.
Соединенные Штаты, как отмечается, “решительные в нашей поддержке безопасности европейских стран”.
“Неспровоцированная атака России на суда ВМС Украины в Черном море вблизи Керченского пролива опасна эскалацией в условиях все более провокационной и угрожающей деятельности”, — добавили в Пентагоне.
Соединенные Штаты, как указано в заявлении, ищут возможности лучших отношений с Россией, “но этого не произойдет, пока ее незаконные и дестабилизирующие действия продолжаются в Украине и других странах”.
Напомним, в конце ноября разведывательный беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США был замечен над Черным морем у южного побережья оккупированного Крыма.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.