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Безпілотник США третю добу моніторить узбережжя Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Розвідувальний безпілотний літальний апарат Військово-повітряних сил США був помічений над Чорним морем біля південного узбережжя окупованого Криму. Безпілотник проводить розвідку з вечора понеділка, передає УНН з посиланням на публічний сервіс Aircraft Spots.

Розвідувальний безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk 11-2047 FORTE10 Військово-повітряних сил США напередодні проходив вздовж берегів окупованого Криму і Керченської протоки на висоті майже 16 км над рівнем моря.

Безпілотник приступив до моніторингу ситуації над Чорним морем після завершення завдання над Сходом України, зазначає сервіс.

Як повідомляв УНН, безпілотник злетів з авіабази в Італії та близько 9-ї ранку 26 листопада розпочав політ над територією України.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

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