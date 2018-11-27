Американський безпілотник другу добу здійснює розвідку біля Керченської протоки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Розвідувальний безпілотний літальний апарат Військово-повітряних сил США з вечора минулої доби моніторить ситуацію над Чорним морем вздовж берегів окупованого Криму і Керченської протоки, передає УНН з посиланням на публічний сервіс Aircraft Spots.
Зазначається, що розвідувальний безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk 11-2047 FORTE10 Військово-повітряних сил США проходить на висоті майже 16 км над рівнем моря.
У сервісі повідомили також, що безпілотник приступив до моніторингу ситуації над Чорним морем після завершення завдання над Сходом України.
Як повідомляв УНН, безпілотник злетів з авіабази в Італії та близько 9-ї ранку 26 листопада розпочав політ над територією України.
Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.