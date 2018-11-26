Американський безпілотник здійснює розвідку над Донбасом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Лінію розмежування на Донбасі почав моніторити розвідувальний безпілотний літальний апарат Військово-повітряних сил США, передає УНН із посиланням на повідомлення Українського мілітарного порталу.
"Лінію розмежування на Донбасі почав моніторити розвідувальний безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk 11-2047 FORTE10 Військово-повітряних сил США", - йдеться у повідомленні.
За інформацією порталу, безпілотник злетів з авіабази в Італії та близько 9-ї розпочав політ над територією України.
Нагадаємо, військовий літак США направився в акваторію Чорного моря.
Довідка: RQ-4 Global Hawk — стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат. Перший політ здійснив 28 лютого 1998 року з авіабази Військово-повітряні сили США в Каліфорнії. Перший апарат Global Hawk був переданий військово-морським силам США в 2004 році та приступив до виконання бойових завдань в березні 2006 року.