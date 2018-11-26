Американский беспилотник осуществляет разведку над Донбассом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Линию разграничения на Донбассе начал мониторить разведывательный беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США, передает УНН со ссылкой на сообщение Украинского вооруженного портала.
"Линию разграничения на Донбассе начал мониторить разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk 11-2047 FORTE10 Военно-воздушных сил США", - говорится в сообщении.
По информации портала, беспилотник взлетел с авиабазы в Италии и около 9 начал полет над территорией Украины.
Напомним, военный самолет США направился в акваторию Черного моря.
Справка: RQ-4 Global Hawk - стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Первый полет совершил 28 февраля 1998 с авиабазы Военно-воздушные силы США в Калифорнии. Первый аппарат Global Hawk был передан военно-морским силам США в 2004 году и приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года.