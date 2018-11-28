Беспилотник США третьи сутки мониторит побережье Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Разведывательный беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США был замечен над Черным морем у южного побережья оккупированного Крыма. Беспилотник проводит разведку с вечера понедельника, передает УНН со ссылкой на публичный сервис Aircraft Spots.
Разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk 11-2047 FORTE10 Военно-воздушных сил США накануне проходил вдоль берегов оккупированного Крыма и Керченского пролива на высоте почти 16 км над уровнем моря.
Беспилотник приступил к мониторингу ситуации над Черным морем после завершения задания над Востоком Украины, отмечает сервис.
Как сообщал УНН, беспилотник взлетел с авиабазы в Италии и около 9 утра 26 ноября начал полет над территорией Украины.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошkj российскjt вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.