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Президент: нікому невідомо, на кого нападе РФ наступного разу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Російська федерація у своїх агресивних діях є непередбачуваною і може завтра атакувати будь-де, як варіант країни Балтії, чи захищатиме зброєю “Північний потік-2”. Про це заявив Глава держави під час інтерв’ю польському телеканалу TVN24, повідомляє УНН з посиланням на відповідне відео.

Президент: нікому невідомо, на кого нападе РФ наступного разу

Петро Порошенко заявив, що: “Нікому невідомо, кого Росія забажає атакувати завтра. Можливо російські солдати хотітимуть захищати „Північний потік-2“ й атакують країни Балтії. Може Росія матиме бажання вдарити по чергових виборах, як вони пробували це робити під час референдуму в Нідерландах, чи під час референдуму щодо Brexit та в інших країнах”.

Глава держави також підкреслив, що в нинішній ситуації Україна вимагає єдності світу, як це було продемонстровано нещодавно, коли росіяни атакували українські кораблі у нейтральних водах Чорного моря. Президент зауважив, що чотири року тому всі боялися назвати напад РФ на України агресією, називаючи це конфліктом чи кризою. Натомість, зараз, ситуація виглядає “зовсім інакше”. Петро Порошенко підкреслив, що кожного разу Росія відкидає свою відповідальність за ті чи інші злочини. І лише демонстрація безпосередніх доказів, як у випадку збиття малайзійського Боїнга MH17 чи отруєння у Солсбері, дозволяє показати справжню Росію.

Щодо подій на Азові Президент зазначив, що події були: “небезпечними для цілісності України, але насамперед — для регіональної безпеки усієї Європи, і, можливо, для глобальної безпеки”.

Нагадуємо, Президент повідомив, що Збройні сили України готові ділитися з польською армією своїм бойовим досвідом, здобутим на сході країни у військовому протистоянні з бойовиками, яких підтримує державне керівництво Російської Федерації.

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