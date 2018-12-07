Президент: никому неизвестно, на кого нападет РФ в следующий раз

Петр Порошенко заявил, что: “Никому неизвестно, кого Россия захочет атаковать завтра. Возможно российские солдаты захотят защищать „Северный поток-2“ и атакуют страны Балтии. Может Россия будет иметь желание ударить по очередных выборах, как они пробовали это делать во время референдума в Нидерландах или во время референдума по Brexit и в других странах”.

Глава государства также подчеркнул, что в нынешней ситуации Украина требует единства мира, как это было продемонстрировано недавно, когда россияне атаковали украинские корабли в нейтральных водах Черного моря. Президент отметил, что четыре года назад все боялись назвать нападение РФ на Украину агрессией, называя это конфликтом или кризисом. Зато сейчас, ситуация выглядит “совсем иначе”. Петр Порошенко подчеркнул, что каждый раз Россия отрицает свою ответственность за те или иные преступления. И лишь демонстрация непосредственных доказательств, как в случае обстрела малайзийского Боинга MH17 или отравления в Солсбери, позволяет показать настоящую Россию.

О событиях на Азове Президент отметил, что события были: “опасными для целостности Украины, но прежде всего — для региональной безопасности всей Европы, и, возможно, для глобальной безопасности”.

Напоминаем, Президент сообщил, что Вооруженные силы Украины готовы делиться с польской армией своим боевым опытом, полученным на востоке страны в военном противостоянии с боевиками, которых поддерживает государственное руководство Российской Федерации.