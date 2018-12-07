Президент в інтерв'ю польським ЗМІ: ЗСУ готові ділитися з польською армією своїм бойовим досвідом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Збройні сили України готові ділитися з польською армією своїм бойовим досвідом, здобутим на сході країни у військовому протистоянні з бойовиками, яких підтримує державне керівництво Російської Федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю Глави держави для польського телеканалу TVN24.
Президент України повідомив, що: “Збройні сили Польщі можуть отримати негайний доступ до всього нашого досвіду у боротьбі проти Росії... Офіцери з приємністю поділяться своїми знаннями з польськими друзями та партнерами”.
Петро Порошенко також не оминув увагую те, що завдяки цьому Польща буде сильнішою, що також в інтересах України, яка вбачає в Польщі партнера і союзника. Він висловив вдячність Польщі за підтримку, яку відчуває від неї Україна за останніх 4-5 років.
Глава держави зазначив, що Польща є одним з найбільших радників у проведенні Україною реформ, зокрема децентралізації, сфери освіти, дерегуляції, покращення інвестиційного клімату й ситуації в економіці країни та звернув увагу, що зараз створено і функціонує польсько-литовсько-українська бригада, а Україна хотіла б і надалі поглиблювати співпрацю з Польщею у військовій сфері.
Нагадуємо, бойові частини та підрозділи Збройних сил України будуть передислоковані на найбільш небезпечні напрямки по всій лінії кордону з Російської Федерацією. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу з нагоди Дня Збройних сил України на військовому летовищі Житомирської області.