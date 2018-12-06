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Порошенко: ЗСУ перекинуть на найнебезпечніші ділянки кордону з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Бойові частини та підрозділи Збройних сил України будуть передислоковані на найбільш небезпечні напрямки по всій лінії кордону з Російської Федерацією. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу з нагоди Дня Збройних сил України на військовому летовищі Житомирської області, передає УНН.

Порошенко: ЗСУ перекинуть на найнебезпечніші ділянки кордону з РФ

"Важливим елементом адекватної відповіді на дії агресора є нарощування угруповань військ відповідно до затвердженого мною стратегічного замислу застосування сил оборони держави. У рамках цього процесу бойові частини та підрозділи Збройних сил України будуть передислоковані на найбільш небезпечні напрямки по всій лінії нашого кордону з Російської Федерацією, з країною-агресором, для того, щоб посилити оборонні можливості та бути готовим зупинити агресора, не втрачаючи ні одної секунди", - зазначив Глава держави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні проведуть передислокацію військових для посилення кордонів.

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