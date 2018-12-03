В Україні проведуть передислокацію військових для посилення кордонів

"Усі можливості, що дає воєнний стан, органами влади будуть використані для посилення охорони державного кордону з РФ та адміністративної межі з АР Крим. Відбудеться скорочення термінів бойового злагодження бригад, відбудеться передислокація відповідних підрозділів для посилення наших кордонів, будуть проведені навчання. І в областях, де оголошений воєнний стан, будуть проведені навчальні збори резервістів", - зазначив Глава держави.

За його словами, буде посилений захист об’єктів критичної інфраструктури, посилена протиповітряна оборона – для попередження агресії й мінімізації її наслідків. "Ми не дамо повторити лютий-березень 2014 років", - підкреслив Президент.

При цьому він додав, що Україна має повну інформацію щодо різкого збільшення кількості російського озброєння на кордоні з Україною і в Криму.

"З початку збройної агресії РФ проти України, за даними ООН, 10 тисяч людей було вбито, понад 23 тисячі зазнали поранення. Численні випадки умисних вбивств, позасудових страт, викрадання і кидання людей у підвали або утримання просто в нелюдських умовах в російських в’язницях. Катування, пограбування та інші злочини, зафіксовані різними об’єктивними міжнародними організаціями у їх звітах. І саме Росія зараз несе основну відповідальність за порушення прав людини на окупованих територіях", - додав Порошенко.

За його словами, в ООН, ОБСЄ, ПАРЄ неодноразово заявлялось про порушення прав людини на окупованих територіях.

Нагадаємо, в Україні сьогодні розпочинаються масштабні збори резервістів та військовозобов’язаних у зв’язку з запровадженням воєнного стану.