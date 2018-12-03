В Украине проведут передислокацию военных для усиления границ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Во время действия военного положения в Украине состоится передислокация соответствующих подразделений для усиления украинских границ, а также будут проведены учения. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время форума в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Все возможности, которые дает военное положение, органами власти будут использованы для усиления охраны государственной границы с РФ и административной черты с АР Крым. Состоится сокращение сроков боевого слаживания бригад, состоится передислокация соответствующих подразделений для усиления наших границ, будут проведены учения. И в областях, где объявлено военное положение, будут проведены учебные сборы резервистов", - отметил Глава государства.
По его словам, будет усилена защита объектов критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона - для предупреждения агрессии и минимизации ее последствий. "Мы не дадим повторить февраль-март 2014 года", - подчеркнул Президент.
При этом он добавил, что Украина имеет полную информацию относительно резкого увеличения количества российского вооружения на границе с Украиной и в Крыму.
"С начала вооруженной агрессии РФ против Украины, по данным ООН, 10 тысяч человек были убиты, более 23 тысяч получили ранения. Многочисленные случаи умышленных убийств, внесудебных казней, похищения и помещение людей в подвалы или содержание просто в нечеловеческих условиях в российских тюрьмах. Пытки, ограбления и другие преступления, зафиксированные различными объективными международными организациями в их отчетах. И именно Россия сейчас несет основную ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях", - добавил Порошенко.
По его словам, в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ неоднократно заявлялось о нарушениях прав человека на оккупированных территориях.
Напомним, в Украине сегодня начинаются масштабные сборы резервистов и военнообязанных в связи с введением военного положения.