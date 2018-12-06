Порошенко: ВСУ перекинут на самые опасные участки границы с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Боевые части и подразделения Вооруженных сил Украины будут передислоцированы на наиболее опасные направления по всей линии границы с Российской Федерацией. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня Вооруженных сил Украины на военном аэродроме Житомирской области, передает УНН.
"Важным элементом адекватного ответа на действия агрессора является наращивание группировок войск в соответствии с утвержденным мной стратегическим замыслом применения сил обороны государства. В рамках этого процесса боевые части и подразделения Вооруженных сил Украины будут передислоцированы на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы с Российской Федерацией, со страной-агрессором, для того, чтобы усилить оборонительные возможности и быть готовым остановить агрессора, не теряя ни одной секунды", - отметил Глава государства.
Напомним, ранее стало известно, что в Украине проведут передислокацию военных для усиления границ.