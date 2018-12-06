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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко: ВСУ перекинут на самые опасные участки границы с РФ

Киев • УНН

 • 12999 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Боевые части и подразделения Вооруженных сил Украины будут передислоцированы на наиболее опасные направления по всей линии границы с Российской Федерацией. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня Вооруженных сил Украины на военном аэродроме Житомирской области, передает УНН.

Порошенко: ВСУ перекинут на самые опасные участки границы с РФ

"Важным элементом адекватного ответа на действия агрессора является наращивание группировок войск в соответствии с утвержденным мной стратегическим замыслом применения сил обороны государства. В рамках этого процесса боевые части и подразделения Вооруженных сил Украины будут передислоцированы на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы с Российской Федерацией, со страной-агрессором, для того, чтобы усилить оборонительные возможности и быть готовым остановить агрессора, не теряя ни одной секунды", - отметил Глава государства.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине проведут передислокацию военных для усиления границ.

Украинские Национальные Новости

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