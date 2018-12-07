Президент в интервью польским СМИ: ВСУ готовы делиться с польской армией своим боевым опытом

Президент Украины сообщил, что: “Вооруженные силы Польши могут получить немедленный доступ ко всему нашему опыту в борьбе против России... Офицеры с удовольствием поделятся своими знаниями с польскими друзьями и партнерами”.

Петр Порошенко также не обошел вниманием то, что благодаря этому Польша будет сильнее, что также в интересах Украины, которая видит в Польше партнера и союзника. Он выразил благодарность Польше за поддержку, которую ощущает от нее Украина за последние 4-5 лет.

Глава государства отметил, что Польша является одним из крупнейших советников в проведении Украиной реформ, в частности децентрализации, сферы образования, дерегуляции, улучшения инвестиционного климата и ситуации в экономике страны и обратил внимание, что сейчас создана и функционирует польско-литовско-украинская бригада, а Украина хотела бы и дальше углублять сотрудничество с Польшей в военной сфере.

Напоминаем, боевые части и подразделения Вооруженных сил Украины будут передислоцированы на наиболее опасные направления по всей линии границы с Российской Федерацией. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня Вооруженных сил Украины на военном аэродроме в Житомирской области.