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Порошенко: Росія розв'язала економічну війну проти України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко у статті The New York Times провів паралелі між Другою світовою війною і подіями 2014 року, коли одна країна самотужки намагалася перекроїти карту Європи, вдавшись до військової агресії, передає УНН.

Порошенко: Росія розв'язала економічну війну проти України

“Росія бере участь в економічній війні, намагаючись повільно придушити українські експортні ринки, і слова західного засудження цієї осені лише погіршували поведінку Росії”, — написав Петро Порошенко.

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Він наголосив, що російська атака в Керченській протоці та Чорному морі 25 листопада не була окремою подією, адже з 2014 року Росія регулярно порушує міжнародні правила мореплавства та договори в обох цих водах та Азовському морі.

“Вона викрала наші енергоресурси та рибні ресурси, завдала шкоди засобам існування України, заблокувала трафік та торгівлю в наших портах. Влітку Росія підвищила напруженість, регулярно затримуючи комерційні кораблі, що прямували в українські порти”, — зазначив Петро Порошенко.

Президент нагадав послідовність дій у “повзучій агресії РФ”. За його словами, крадіжка Кримського півострова Росією викликала засудження та економічні санкції усього світу.

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“Але, оскільки з’являлися інші новини, про Москву забули, і вона почала розробляти новий напад: міст завдовжки 12 миль між материковою частиною Росії та Кримом”, — продовжив думку Президент.

Нагадаємо, внаслідок інциденту у Керченській протоці в Україні до 26 грудня було введено воєнний стан

Раніше УНН писав про ризики, які викличе введення воєнного стану в Україні. Надзвичайний режим матиме наслідки для рибної промисловості, аграрного експорту і ринку міжнародних перевезень. Також Україна ризикує втратити риболовецький флот.

Слід зазначити, що за даними Атлантичної ради, ВВП України в докризовий 2013 рік становив 179,6 млрд доларів. Станом на 2017 рік він дорівнює 112,2 млрд доларів. Тобто за 5 років втрати для України склали майже 63%.

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