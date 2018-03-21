Доповідь: збитки України у разі втрати контролю над Кримом та Донбасом сягнуть майже 100 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Збитки України сягатимуть 98,4 мільярдів доларів, якщо вона назавжди втратить території Донбасу та Криму з їхніми активами, родовищами, житлами і так далі. Про це повідомляє УНН з посиланням на доповідь, написану Андерсом Аслундом та опубліковану на сайті “Атлантичної ради”.
На думку аналітика, найпростіше підрахувати втрати України у грошовому еквіваленті можна помноживши частку втраченого ВВП на чотири — адже чотири роки триває окупація Криму та агресія Росії.
“Донбас був джерелом 10% ВВП України, а Крим — 3,7%. Міжнародний валютний фонд оцінив ВВП України в докризовий 2013 рік на рівні 179,6 млрд доларів. Тобто 13,7% від 179,6 млрд доларів, помноживши на чотири, — це 98,4 мільярди доларів. Це приблизно представляє цінність втрати України, якщо вона втратить ці території назавжди”, — зазначив Аслунд.
У розрахунок входять потенційно втрачені землі, підприємства, активи, банки, житло тощо.
Як повідомляв УНН, представник Росії при СНД вважає, що Україна втратить багато прав при виході зі складу організації.