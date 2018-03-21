Доклад: убытки Украины в случае потери контроля над Крымом и Донбассом достигнут почти 100 млрд долларов

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 899 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 47831 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 66037 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100760 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108380 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116195 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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9 марта, 17:47 • 121608 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132764 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Доклад: убытки Украины в случае потери контроля над Крымом и Донбассом достигнут почти 100 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 17965 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Убытки Украины достигнут 98,4 млрд долларов, если она навсегда потеряет территории Донбасса и Крыма с их активами, месторождениями, жильем и так далее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на доклад, написанный Андерсом Аслундом и опубликованный на сайте “Атлантического совета”.

По мнению аналитика, проще подсчитать потери Украины в денежном эквиваленте можно умножив долю вторичного ВВП на четыре - ведь четыре года продолжается оккупация Крыма и агрессия России.

"Донбасс был источником 10% ВВП Украины, а Крым - 3,7%. Международный валютный фонд оценил ВВП Украины в докризисный 2013 на уровне 179,6 млрд долларов. То есть 13,7% от 179,6 млрд долларов, умножив на четыре - это 98,4 миллиарда долларов. Это примерно представляет ценность потери Украины, если она потеряет эти территории навсегда", - отметил Аслунд.

В расчет входят потенциально утраченные земли, предприятия, активы, банки, жилье и тому подобное.

Как сообщал УНН, представитель России при СНГ считает, что Украина потеряет много прав при выходе из состава организации.

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