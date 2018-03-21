Доклад: убытки Украины в случае потери контроля над Крымом и Донбассом достигнут почти 100 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Убытки Украины достигнут 98,4 млрд долларов, если она навсегда потеряет территории Донбасса и Крыма с их активами, месторождениями, жильем и так далее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на доклад, написанный Андерсом Аслундом и опубликованный на сайте “Атлантического совета”.
По мнению аналитика, проще подсчитать потери Украины в денежном эквиваленте можно умножив долю вторичного ВВП на четыре - ведь четыре года продолжается оккупация Крыма и агрессия России.
"Донбасс был источником 10% ВВП Украины, а Крым - 3,7%. Международный валютный фонд оценил ВВП Украины в докризисный 2013 на уровне 179,6 млрд долларов. То есть 13,7% от 179,6 млрд долларов, умножив на четыре - это 98,4 миллиарда долларов. Это примерно представляет ценность потери Украины, если она потеряет эти территории навсегда", - отметил Аслунд.
В расчет входят потенциально утраченные земли, предприятия, активы, банки, жилье и тому подобное.
Как сообщал УНН, представитель России при СНГ считает, что Украина потеряет много прав при выходе из состава организации.