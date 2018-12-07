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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Порошенко: Россия развязала экономическую войну против Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко в статье The New York Times провел параллели между Второй мировой войной и событиями 2014 года, когда одна страна в одиночку пыталась перекроить карту Европы, прибегнув к военной агрессии, передает УНН.

Порошенко: Россия развязала экономическую войну против Украины

“Россия участвует в экономической войне, пытаясь медленно подавить украинские экспортные рынки, и слова западного осуждения этой осенью только ухудшали поведение России”, — написал Петр Порошенко.

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Он отметил, что российская атака в Керченском проливе и Черном море 25 ноября не была отдельным событием, ведь с 2014 года Россия регулярно нарушает международные правила мореходства и договоры в обоих этих водах и Азовском море.

“Она похитила наши энергоресурсы и рыбные ресурсы, нанесла ущерб средствам существования Украины, заблокировала трафик и торговлю в наших портах. Летом Россия повысила напряженность, регулярно задерживая коммерческие корабли, направлявшиеся в украинские порты”, - отметил Петр Порошенко.

Президент напомнил последовательность действий в “ползучей агрессии РФ”. По его словам, кража Крымского полуострова Россией вызвала осуждение и экономические санкции всего мира.

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“Но, поскольку появлялись другие новости, о Москве забыли, и она начала разрабатывать новый приступ: мост длиной 12 миль между материковой частью России и Крымом”, — продолжил мысль Президент.

Напомним, в результате инцидента в Керченском проливе в Украине до 26 декабря было введено военное положение.

Ранее УНН писал о рисках, которые вызовет введение военного положения в Украине. Чрезвычайный режим будет иметь последствия для рыбной промышленности, аграрного экспорта и рынка международных перевозок. Также Украина рискует потерять рыболовный флот.

Следует отметить, что по данным Атлантического совета, ВВП Украины в докризисный 2013 год составил 179,6 млрд долларов. По состоянию на 2017 год он равен 112,2 млрд долларов. То есть за 5 лет потери для Украины составили почти 63%.

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